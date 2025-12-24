Wesco all-league football teams announced
Published 6:30 am Wednesday, December 24, 2025
Wesco has announced its all-league teams for football.
WESCO 4A
First team
Dane Chapman, OL, Glacier Peak
Luke Jennings, OL, Glacier Peak
Will Lynch, OL, Lake Stevens
Ted Kuhrau, OL, Lake Stevens
Kenny Buckmiller, OL, Lake Stevens
Zach Albright, TE, Glacier Peak
Grayson Eggers, TE, Lake Stevens
Isaiah Owens, RB, Glacier Peak
Jayvian Ferrell, RB, Lake Stevens
Jayden Harris, RB, Kamiak
Michael Darling, WR, Glacier Peak
Kekoa Okiyama, WR, Lake Stevens
Seth Price, WR, Lake Stevens
Blake Moser, QB, Lake Stevens
Tre Austin, ATH, Jackson
Max Bridges, DL, Glacier Peak
Noah Green, DL, Glacier Peak
Ty Tautolo, DL, Lake Stevens
Keegan Brown, DL, Lake Stevens
Ted Kuhrau, DL, Lake Stevens
Tre Haines, ILB, Arlington
Kevin Rivas, ILB, Jackson
James Jenkins, ILB, Glacier Peak
Luke Fullerton, OLB, Glacier Peak
Akio Yonesaka, OLB, Lake Stevens
Tre Austin, DB, Jackson
Dylan Phinney, DB, Lake Stevens
Kekoa Okiyama, DB, Lake Stevens
Michael Darling, DB, Glacier Peak
Michael Darling, KR, Glacier Peak
Lucas Mooring, K, Lake Stevens
Kirk Farley, P, Kamiak
Second team
Colton Hermans, OL, Arlington
Miles Ecker, OL, Arlington
Mo Abukhder, OL, Jackson
Sean Kisan, OL, Mariner
Daniel Zieve, OL, Kamiak
Kalell Chim, TE, Glacier Peak
Dirci Ngondo, RB, Arlington
Monty James, RB, Mariner
Matt Kowalski, WR, Glacier Peak
Jaden Sung, WR, Kamiak
Max Cook, WR, Lake Stevens
Oliver Setterberg, QB, Glacier Peak
Steven Wilson III, ATH, Cascade
Ken Jr Larsen, DL, Mariner
Will Lynch, DL, Lake Stevens
Tanner Van Dongen, DL, Arlington
Aiden Jones, ILB, Arlington
Monty James, ILB, Mariner
Kai Brooks, ILB, Glacier Peak
Kaiden Peck, ILB, Lake Stevens
Atticus Quist, OLB, Glacier Peak
Kevin Nguyen, OLB, Kamiak
Eli Rae, DB, Arlington
EB Suso, DB, Mariner
Adrian Bedolla, DB, Glacier Peak
Amar’e Payton, DB, Kamiak
Tre Austin, KR, Jackson
Mason Mendoza, K, Arlington
Honorable mention: Arlington—Kaleb Bartlett-Wood, Linkin Currie, Jace Graham; Cascade—Damian Anderson, Jaydan Hill, Dion Overton, David Power, Luke Seelbach, Jaceq Skillman, Luke Windrum; Glacier Peak—Kade Calderon; Jackson—Colby Bossert, Jon Freeman, Caleb Holmstedt, Tony Kabwe, Nate Marklund, Justin Nguyen, Jackson Ruble, Matthew Taylor; Kamiak—Don-Ieck Dankyi, Conner Maxwell; Lake Stevens—Ryder Gobin-Tolentino, Felix Ramsey, Brayden Slezak; Mariner— Antonio Alverez, Shawn Anker, Kenneth Moore, Tyson Phillips, Tyree Rivers, Milli Sosa Frias, Malcom Sy.
Head Coach of the Year
Tom Tri, Lake Stevens
Assistant Coach of the Year
Jason Bean, Glacier Peak
C/MS Coach of the Year
Chris Soth, Olympic View
— — — — — —
WESCO 3A/2A NORTH
First team
Tycen Bock, OL, Sedro-Woolley
Memphys Ellis, OL, Stanwood
Cohen Esvelt, OL, Oak Harbor
Kulshan LaValley, OL, Ferndale
Odin Schwabenbauer, OL Snohomish
Karter Sundberg, OL, Stanwood
Chance Hatchett, TE, Ferndale
Jae Thompson, TE, Sedro-Woolley
Elliot Lenssen, RB, Ferndale
Diego Salaz, RB, Mt. Vernon
Silas Turpin, RB, Stanwood
Jay Davis, WR, Mt. Vernon
Ethan DeJong, WR, Sedro-Woolley
Jack Rotondo, WR, Snohomish
Kaiden Anderson, QB, Mt. Vernon
Cliff Tadema, QB, Sedro-Woolley
Chase Clark, W/S, Snohomish
Kolyn Rochester, W/S, Sedro-Woolley
Tycen Bock, DL, Sedro-Woolley
Carter Ekstein, DL, Sedro-Woolley
Memphys Ellis, DL, Stanwood
Kulshan LaValley, DL, Ferndale
Nate Gahan, ILB, Sedro-Woolley
Tyler Holt, ILB, Sedro-Woolley
Trysten Mangold, ILB, Stanwood
Jon Stanek, ILB, Ferndale
Cooper Agen, OLB, Marysville Getchell
Joaquin Lucatero, OLB, Mt. Vernon
Ethan DeJong, DB, Sedro-Woolley
Kaden Sokol, DB, Mt. Vernon
Jae Thompson, DB, Sedro-Woolley
Bridger Ulrich, DB, Snohomish
Iker Gonzalez, K, Sedro-Woolley
Kolyn Rochester, KR, Sedro-Woolley
Kaleb Christy, P, Marysville Getchell
Head Coach of the Year
Dave Ward, Sedro-Woolley
Assistant Coach of the Year
Johnny Lee, Sedro-Woolley
C/MS Coach of the Year
Earnest Randall
Second team
Malachi Ebai, OL, Oak Harbor
Marquise Jones, OL, Mt. Vernon
Trey Munson, OL, Ferndale
Nolan Powers, OL, Snohomish
Jede Tuato’o, OL, Stanwood
Henley Lopez, TE, Mt. Vernon
Avery Patterson-Roe, TE, Stanwood
Connor Conant, RB, Marysville Getchell
Tyler Holt, RB, Sedro-Woolley
Joseph Lewis, RB, Oak Harbor
Kaleb Christy, WR, Marysville Getchell
Briley Eastwood, WR, Sedro-Woolley
Lukas Romero, WR, Mt. Vernon
Preston Turner, WR, Stanwood
Nate Kendall, QB, Snohomish
Alex Maldonado, QB, Stanwood
Eben Bland, Jr. W/S, Stanwood
Jacob Espinoza, W/S, Oak Harbor
Braiden Barcalow, DL, Sedro-Woolley
Cohen Esvelt, DL, Oak Harbor
Sebastian McCall, DL, Mt. Vernon
Trey Munson, DL, Ferndale
Bayker Driver, ILB, Mt. Vernon
Chance Hatchett, ILB, Ferndale
Luke Sage, ILB, Snohomish
Andrew Vesco, ILB, Oak Harbor
Jacob Espinoza, OLB, Oak Harbor
Rider Walsh, OLB, Snohomish
Bodey Jacobs, DB, Mt. Vernon
Logan Christy, KR, Marysville Getchell
Honorable mention: Marysville Getchell—Kaenen Apilado, Michael Bertapelle, Brady Elwood, Cooper Hagglund, Ryder Holland, Brody Olsen, Levi Rooks, Samuel Trofimchickl; Mt. Vernon—Gideon Hope, Izaiah Polanco, Wyatt Roth, Cebastian Silva, Hunter West; Oak Harbor—Jacob Espinoza, Carlos Hernandez, Hunter Kelly, Joseph Lewis, Brayden Rupp, Gabe Salisbury; Snohomish—Bryson Acosta, Reve LeRoux, Dean Ward; Stanwood—Michael Eagle, Charlie McEwen, Jake Simonson.
— — — — — —
WESCO 3A/2A SOUTH
Player of the Year
Mason Wilson, Mountlake Terrace
First team
Alex Archie, OL, Edmonds-Woodway
Charles Henggeler, OL, Everett
Logan Jovich, OL, Shorewood
Kaimi Kaalekahi, OL, Meadowdale
Liam Moore, OL, Mountlake Terrace
Jamier Perry, OL, Meadowdale
Jacob Rigsby, TE, Shorecrest
Owen Boswell, RB, Mountlake Terrace
Carmelo LaRocca, RB, Edmonds-Woodway
Cayden Rivera, RB, Meadowdale
Finn Bachler, WR, Shore
Zach Gizzi, WR, Edmonds-Woodway
Kealoha Kapoo’Sabate, WR, Meadowdale
Lukas Wanke, WR, Shorewood
Mason Wilson, QB, Mountlake Terrace
Kyson Castellano, DL, Shorewood
Donovan Golston, DL, Lynnwood
Liam Moore, DL, Mountlake Terrace
Jamier Perry, DL, Meadowdale
Jackson Wallis, DL, Mountlake Terrace
Owen Boswell, ILB, Mountlake Terrace
Aiden Osborne, ILB, Meadowdale
Romeo Smith-Waltermire, ILB, Monroe
Cole Petschl, OLB, Shorewood
Nathan Schlack, OLB, Edmonds-Woodway
Conor Veals, OLB, Everett
Cortlin Adkins, DB, Everett
Jaceer Brooks, DB, Lynnwood
Cruz Escandon, DB, Edmonds-Woodway
Jack Gallagher, DB, Shorewood
Aaron Hatfield, DB, Mountlake Terrace
Kaare Nye, K, Shorewood
Aaron Hatfield, KR, Mountlake Terrace
Head Coach of the Year
Archie Malloy, Mountlake Terrace
Assistant Coach of the Year
Alex Barashkoff, Shorewood
C/MS Coach of the Year
Nate Perrone, Monroe
Second team
Ed Belizaire, OL, Edmonds-Woodway
Cameran Cook, OL, Shorewood
D’Andre Daigre, OL, Mountlake Terrace
Riley Morris, OL, Everett
Aram Suleiman, OL, Shorecrest
Alex White, OL, Edmonds-Woodway
Nate Brown, TE, Mountlake Terrace
Ian Lorio, RB, Everett
Elliot McDaniel, RB, Everett
Cruz Escandon, WR, Edmonds-Woodway
Jacob Jutte, WR, Monroe
Matt Lachapelle, WR, Monroe
Del’ Marion, Minnifield, WR, Everett
Zekiah Gamble, QB, Meadowdale
George Gizzi, QB, Edmonds-Woodway
Jeremy Abshire, DL, Monroe
Claudio Lara, DL, Everett
Michael Murray, DL, Shorecrest
Noah Peterson, DL, Lynnwood
Andy Ramirez-Garcia, DL, Shorewood
Nate Brown, ILB, Mountlake Terrace
Cashton Moore, ILB, Everett
Owen Nasvik, ILB, Shorecrest
Max Uckun, ILB, Shorewood
Hannibal Bendawi, OLB, Lynnwood
Cade Nevens, OLB, Shorecrest
Nolan Swanson, OLB, Meadowdale
Andrew Bau, DB, Edmonds-Woodway
Taylor Brown, DB, Meadowdale
Eddie Hensel, DB, Shorewood
Samuel Jack, DB, Lynnwood
Alexander Wilson, DB, Meadowdale
Cian Harney, K, Mountlake Terrace
Honorable mention: Meadowdale—Eligh Sloan; Monroe—Chris Britt, Chris Fisher; Mountlake Terrace—Cody Ekanayake, Jacob Gomez, Elyjah Meegan; Shorecrest—Isaiah Blidchenko, Zhian Clifasefi, Eli Gojdics, Brody Schmid.