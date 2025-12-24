Wesco all-league football teams announced

Published 6:30 am Wednesday, December 24, 2025

By Aaron Coe

Mountlake Terrace’s Mason Wilson escapes a tackle while he runs the ball up the field during the game against Edmonds-Woodway on Oct. 23, 2025 in Edmonds, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Wesco has announced its all-league teams for football.

WESCO 4A

First team

Dane Chapman, OL, Glacier Peak

Luke Jennings, OL, Glacier Peak

Will Lynch, OL, Lake Stevens

Ted Kuhrau, OL, Lake Stevens

Kenny Buckmiller, OL, Lake Stevens

Zach Albright, TE, Glacier Peak

Grayson Eggers, TE, Lake Stevens

Isaiah Owens, RB, Glacier Peak

Jayvian Ferrell, RB, Lake Stevens

Jayden Harris, RB, Kamiak

Michael Darling, WR, Glacier Peak

Kekoa Okiyama, WR, Lake Stevens

Seth Price, WR, Lake Stevens

Blake Moser, QB, Lake Stevens

Tre Austin, ATH, Jackson

Max Bridges, DL, Glacier Peak

Noah Green, DL, Glacier Peak

Ty Tautolo, DL, Lake Stevens

Keegan Brown, DL, Lake Stevens

Ted Kuhrau, DL, Lake Stevens

Tre Haines, ILB, Arlington

Kevin Rivas, ILB, Jackson

James Jenkins, ILB, Glacier Peak

Luke Fullerton, OLB, Glacier Peak

Akio Yonesaka, OLB, Lake Stevens

Tre Austin, DB, Jackson

Dylan Phinney, DB, Lake Stevens

Kekoa Okiyama, DB, Lake Stevens

Michael Darling, DB, Glacier Peak

Michael Darling, KR, Glacier Peak

Lucas Mooring, K, Lake Stevens

Kirk Farley, P, Kamiak

Second team

Colton Hermans, OL, Arlington

Miles Ecker, OL, Arlington

Mo Abukhder, OL, Jackson

Sean Kisan, OL, Mariner

Daniel Zieve, OL, Kamiak

Kalell Chim, TE, Glacier Peak

Dirci Ngondo, RB, Arlington

Monty James, RB, Mariner

Matt Kowalski, WR, Glacier Peak

Jaden Sung, WR, Kamiak

Max Cook, WR, Lake Stevens

Oliver Setterberg, QB, Glacier Peak

Steven Wilson III, ATH, Cascade

Ken Jr Larsen, DL, Mariner

Will Lynch, DL, Lake Stevens

Tanner Van Dongen, DL, Arlington

Aiden Jones, ILB, Arlington

Monty James, ILB, Mariner

Kai Brooks, ILB, Glacier Peak

Kaiden Peck, ILB, Lake Stevens

Atticus Quist, OLB, Glacier Peak

Kevin Nguyen, OLB, Kamiak

Eli Rae, DB, Arlington

EB Suso, DB, Mariner

Adrian Bedolla, DB, Glacier Peak

Amar’e Payton, DB, Kamiak

Tre Austin, KR, Jackson

Mason Mendoza, K, Arlington

Honorable mention: Arlington—Kaleb Bartlett-Wood, Linkin Currie, Jace Graham; Cascade—Damian Anderson, Jaydan Hill, Dion Overton, David Power, Luke Seelbach, Jaceq Skillman, Luke Windrum; Glacier Peak—Kade Calderon; Jackson—Colby Bossert, Jon Freeman, Caleb Holmstedt, Tony Kabwe, Nate Marklund, Justin Nguyen, Jackson Ruble, Matthew Taylor; Kamiak—Don-Ieck Dankyi, Conner Maxwell; Lake Stevens—Ryder Gobin-Tolentino, Felix Ramsey, Brayden Slezak; Mariner— Antonio Alverez, Shawn Anker, Kenneth Moore, Tyson Phillips, Tyree Rivers, Milli Sosa Frias, Malcom Sy.

Head Coach of the Year

Tom Tri, Lake Stevens

Assistant Coach of the Year

Jason Bean, Glacier Peak

C/MS Coach of the Year

Chris Soth, Olympic View

— — — — — —

WESCO 3A/2A NORTH

First team

Tycen Bock, OL, Sedro-Woolley

Memphys Ellis, OL, Stanwood

Cohen Esvelt, OL, Oak Harbor

Kulshan LaValley, OL, Ferndale

Odin Schwabenbauer, OL Snohomish

Karter Sundberg, OL, Stanwood

Chance Hatchett, TE, Ferndale

Jae Thompson, TE, Sedro-Woolley

Elliot Lenssen, RB, Ferndale

Diego Salaz, RB, Mt. Vernon

Silas Turpin, RB, Stanwood

Jay Davis, WR, Mt. Vernon

Ethan DeJong, WR, Sedro-Woolley

Jack Rotondo, WR, Snohomish

Kaiden Anderson, QB, Mt. Vernon

Cliff Tadema, QB, Sedro-Woolley

Chase Clark, W/S, Snohomish

Kolyn Rochester, W/S, Sedro-Woolley

Tycen Bock, DL, Sedro-Woolley

Carter Ekstein, DL, Sedro-Woolley

Memphys Ellis, DL, Stanwood

Kulshan LaValley, DL, Ferndale

Nate Gahan, ILB, Sedro-Woolley

Tyler Holt, ILB, Sedro-Woolley

Trysten Mangold, ILB, Stanwood

Jon Stanek, ILB, Ferndale

Cooper Agen, OLB, Marysville Getchell

Joaquin Lucatero, OLB, Mt. Vernon

Ethan DeJong, DB, Sedro-Woolley

Kaden Sokol, DB, Mt. Vernon

Jae Thompson, DB, Sedro-Woolley

Bridger Ulrich, DB, Snohomish

Iker Gonzalez, K, Sedro-Woolley

Kolyn Rochester, KR, Sedro-Woolley

Kaleb Christy, P, Marysville Getchell

Head Coach of the Year

Dave Ward, Sedro-Woolley

Assistant Coach of the Year

Johnny Lee, Sedro-Woolley

C/MS Coach of the Year

Earnest Randall

Second team

Malachi Ebai, OL, Oak Harbor

Marquise Jones, OL, Mt. Vernon

Trey Munson, OL, Ferndale

Nolan Powers, OL, Snohomish

Jede Tuato’o, OL, Stanwood

Henley Lopez, TE, Mt. Vernon

Avery Patterson-Roe, TE, Stanwood

Connor Conant, RB, Marysville Getchell

Tyler Holt, RB, Sedro-Woolley

Joseph Lewis, RB, Oak Harbor

Kaleb Christy, WR, Marysville Getchell

Briley Eastwood, WR, Sedro-Woolley

Lukas Romero, WR, Mt. Vernon

Preston Turner, WR, Stanwood

Nate Kendall, QB, Snohomish

Alex Maldonado, QB, Stanwood

Eben Bland, Jr. W/S, Stanwood

Jacob Espinoza, W/S, Oak Harbor

Braiden Barcalow, DL, Sedro-Woolley

Cohen Esvelt, DL, Oak Harbor

Sebastian McCall, DL, Mt. Vernon

Trey Munson, DL, Ferndale

Bayker Driver, ILB, Mt. Vernon

Chance Hatchett, ILB, Ferndale

Luke Sage, ILB, Snohomish

Andrew Vesco, ILB, Oak Harbor

Jacob Espinoza, OLB, Oak Harbor

Rider Walsh, OLB, Snohomish

Bodey Jacobs, DB, Mt. Vernon

Logan Christy, KR, Marysville Getchell

Honorable mention: Marysville Getchell—Kaenen Apilado, Michael Bertapelle, Brady Elwood, Cooper Hagglund, Ryder Holland, Brody Olsen, Levi Rooks, Samuel Trofimchickl; Mt. Vernon—Gideon Hope, Izaiah Polanco, Wyatt Roth, Cebastian Silva, Hunter West; Oak Harbor—Jacob Espinoza, Carlos Hernandez, Hunter Kelly, Joseph Lewis, Brayden Rupp, Gabe Salisbury; Snohomish—Bryson Acosta, Reve LeRoux, Dean Ward; Stanwood—Michael Eagle, Charlie McEwen, Jake Simonson.

— — — — — —

WESCO 3A/2A SOUTH

Player of the Year

Mason Wilson, Mountlake Terrace

First team

Alex Archie, OL, Edmonds-Woodway

Charles Henggeler, OL, Everett

Logan Jovich, OL, Shorewood

Kaimi Kaalekahi, OL, Meadowdale

Liam Moore, OL, Mountlake Terrace

Jamier Perry, OL, Meadowdale

Jacob Rigsby, TE, Shorecrest

Owen Boswell, RB, Mountlake Terrace

Carmelo LaRocca, RB, Edmonds-Woodway

Cayden Rivera, RB, Meadowdale

Finn Bachler, WR, Shore

Zach Gizzi, WR, Edmonds-Woodway

Kealoha Kapoo’Sabate, WR, Meadowdale

Lukas Wanke, WR, Shorewood

Mason Wilson, QB, Mountlake Terrace

Kyson Castellano, DL, Shorewood

Donovan Golston, DL, Lynnwood

Liam Moore, DL, Mountlake Terrace

Jamier Perry, DL, Meadowdale

Jackson Wallis, DL, Mountlake Terrace

Owen Boswell, ILB, Mountlake Terrace

Aiden Osborne, ILB, Meadowdale

Romeo Smith-Waltermire, ILB, Monroe

Cole Petschl, OLB, Shorewood

Nathan Schlack, OLB, Edmonds-Woodway

Conor Veals, OLB, Everett

Cortlin Adkins, DB, Everett

Jaceer Brooks, DB, Lynnwood

Cruz Escandon, DB, Edmonds-Woodway

Jack Gallagher, DB, Shorewood

Aaron Hatfield, DB, Mountlake Terrace

Kaare Nye, K, Shorewood

Aaron Hatfield, KR, Mountlake Terrace

Head Coach of the Year

Archie Malloy, Mountlake Terrace

Assistant Coach of the Year

Alex Barashkoff, Shorewood

C/MS Coach of the Year

Nate Perrone, Monroe

Second team

Ed Belizaire, OL, Edmonds-Woodway

Cameran Cook, OL, Shorewood

D’Andre Daigre, OL, Mountlake Terrace

Riley Morris, OL, Everett

Aram Suleiman, OL, Shorecrest

Alex White, OL, Edmonds-Woodway

Nate Brown, TE, Mountlake Terrace

Ian Lorio, RB, Everett

Elliot McDaniel, RB, Everett

Cruz Escandon, WR, Edmonds-Woodway

Jacob Jutte, WR, Monroe

Matt Lachapelle, WR, Monroe

Del’ Marion, Minnifield, WR, Everett

Zekiah Gamble, QB, Meadowdale

George Gizzi, QB, Edmonds-Woodway

Jeremy Abshire, DL, Monroe

Claudio Lara, DL, Everett

Michael Murray, DL, Shorecrest

Noah Peterson, DL, Lynnwood

Andy Ramirez-Garcia, DL, Shorewood

Nate Brown, ILB, Mountlake Terrace

Cashton Moore, ILB, Everett

Owen Nasvik, ILB, Shorecrest

Max Uckun, ILB, Shorewood

Hannibal Bendawi, OLB, Lynnwood

Cade Nevens, OLB, Shorecrest

Nolan Swanson, OLB, Meadowdale

Andrew Bau, DB, Edmonds-Woodway

Taylor Brown, DB, Meadowdale

Eddie Hensel, DB, Shorewood

Samuel Jack, DB, Lynnwood

Alexander Wilson, DB, Meadowdale

Cian Harney, K, Mountlake Terrace

Honorable mention: Meadowdale—Eligh Sloan; Monroe—Chris Britt, Chris Fisher; Mountlake Terrace—Cody Ekanayake, Jacob Gomez, Elyjah Meegan; Shorecrest—Isaiah Blidchenko, Zhian Clifasefi, Eli Gojdics, Brody Schmid.

You Might Like