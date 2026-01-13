Lake Stevens boys swimming dominates Tuesday three-team meet
Published 9:38 pm Tuesday, January 13, 2026
Prep roundup for Tuesday, Jan. 13:
BOYS SWIMMING
Wesco North
Lake Stevens 148, Everett 37
Lake Stevens 150, Archbishop Murphy 25
Everett 93, Archbishop Murphy 71
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Lake Stevens (Nathan Linscott, Sam Lamb, Vishu Vinesh, Derek Oden) 1:47.19; 200 freestyle—Reid Werner (L) 1:58.44; 200 individual medley—Oden (L) 2:13.79; 50 freestyle—Vinesh (L) 24.80; Diving—Tyler Simmons (E) 308.30; 100 butterfly—Tyler Bates (L) 1:02.63; 100 freestyle—Benjamin Cha (L) 55.81; 500 freestyle—Vinesh (L) 5:56.52; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Werner, Oden, Lamb, Cory Olson) 1:33.33; 100 backstroke—Werner (L) 1:03.87; 100 breaststroke—Lamb (L) 1:07.53; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Vinesh, Olson, Werner, Darius Cotovici) 3:42.21.
Snohomish 123, Monroe 51
Glacier Peak 132, Monroe 47
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Snohomish (Fox Serviss, Gage Peterson, Ayden Albertsen, Chase Crocker) 1:58.76; 200 freestyle—Noah Wynder (G) 1:54.81; 200 individual medley—Albertsen (S) 2:10.21; 50 freestyle—Cody Peterson (S) 24.94; Diving—Bryce McLaughlin (G) 158.90; 100 butterfly—Albertsen (S) 1:00.12; 100 freestyle—N. Wynder (G) 50.36; 500 freestyle—Ben Muncy (G) 5:42.36; 200 freestyle relay—Glacier Peak (N. Wynder, Zachary Wynder, Michael Schroeder, Mason Lysaght) 1:40.64; 100 backstroke—Spencer Tomandl (M) 58.95; 100 breaststroke—Devin Love (S) 1:13.35; 400 freestyle relay—Snohomish (Lincoln Miller, Serviss, G. Peterson, Alex Collins) 3:53.76.
Wesco South
Edmonds-Woodway 106, Lynnwood 64
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:49.08; 200 freestyle—Ryan Tang (L) 2:03.86; 200 individual medley—Caleb Schnitzius (L) 2:21.52; 50 freestyle—Smith (E) 24.11; 100 butterfly—Tang (L) 1:0082; 100 freestyle—Smith (E) 57.27; 500 freestyle—Schnitzius (L) 5:46.14; 200 freestyle relay—Lynnwood (Evan Calkins, Adam Calkins, Tang, Schnitzius) 1:39.62; 100 backstroke—E. Calkins (L) 59.53; 100 breaststroke—Norenberg (E) 1:13.16; 400 freestyle relay—Edmonds-Woodway (Schell, Kanai Zablan, Finn Angel, Hooks) 3:53.10.
Shorewood vs. Mariner, score not reported
Non-league
Kamiak 110, Cascade 73
At Everett YMCA
200 medley relay—Kamiak (Logan Foss, Curtis Cheng, Tryg Andrus, Kenny Liu) 1:59.52; 200 freestyle—Lucas Henderson (C) 2:11.35; 200 individual medley—Jiang Yang (C) 2:23.14; 50 freestyle—Gideon Smith (C) 25.52; Diving—Luke Farmer (K) 181.30; 100 butterfly—Tai Lewis (K) 1:01.64; 100 freestyle—Kingston Clarke (C) 1:00.27; 500 freestyle—Oliver Rines (K) 6:26.37; 200 freestyle relay—Kamiak (Curtis Cheng, Uriel Risdon, Liu, Rhys Fast) 1:42.63; 100 backstroke—Foss (K) 1:05.03; 100 breaststroke—Ryan Jackson (K) 1:08.50; 400 freestyle relay—Kamiak (Cheng, Connor Hickey, Foss, Liu) 3:55.32.
Stanwood 117, Sedro-Woolley 49
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Lennon Bain, Ole Lervick, Gavin Plano, Ben Clark) 1:57.32; 200 freestyle—Clark (St.) 2:04.73; 200 individual medley—Lervick (St.) 2:27.47; 50 freestyle—Bain (St.) 25.87; 100 butterfly—Oliver Schiessl (St.) 1:25.19; 100 freestyle—Isaiah Fox (St.) 59.43; 500 freestyle—Clark (St.) 5:22.18; 200 freestyle relay—Stanwood (Clark, Callan Romano, Bain, Plano) 1:45.26; 100 backstroke—Bain (St.) 1:08.81; 100 breaststroke—Trey Gardner (SW) 1:14.50; 400 freestyle relay—Stanwood (Lervick, Trent Holmes, Fox, Plano) 3:53.49.
Meadowdale vs. Jackson, score not reported
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 49, Shorewood 19
At Edmonds-Woodway H.S.
106—Derek Norton (S) won by forfeit; 113—Isaiah Meyer (E) dec. Easten Edens 16-13; 120—Alex Krumov (E) tech. fall JJ Jimenez 18-1; 126—Yaphet Habtom (S) dec. Aidan Duong 5-4; 132—Aziret Bakytov (E) maj. dec. Matbeal Dinka 12-3; 138—Hollender Lynch (E) tech. fall An Tran 16-0; 144—Owen Smith (E) maj. dec. Maximus Eaglehead 15-2; 150—Dylan Rice (E) pinned Elijah Jepsen 2:02; 157—Maximus Uckun (S) tech. fall Silas Meyer 18-3; 165—Hezekiah Graham (S) tech. fall Titus Lee 19-4; 175—Nathan Schlack (E) won by injury default; 190—Carmelo Larocca (E) pinned Toshi Taura 1:18; 215—Alex White (E) maj. dec. Baboucarr Cham 10-1; 285—Edson Belizaire (E) won by forfeit.
Lynnwood 63, Archbishop Murphy 18
Meadowdale 68, Mountlake Terrace 12
Wesco 4A
Arlington 46, Kamiak 32
Glacier Peak at Lake Stevens, score not reported
GIRLS WRESTLING
Wesco
Snohomish, Stanwood, Everett at Monroe, scores not reported