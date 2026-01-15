Shorewood wins five events to take three-team meet
Published 10:52 pm Thursday, January 15, 2026
Prep boys swimming roundup for Thursday, Jan. 15:
Non-league
Shorewood 93, Jackson 92
Shorewood 139, Ingraham 39
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Shorewood (Samuel Doll, Frederick Anderson, James Mitchell, Sebastian Sanchez) 1:41.77; 200 freestyle—Wes Jasper (J) 1:47.70; 200 individual medley—Syunta Lee (J) 1:51.34; 50 freestyle—Anderson (S) 21.83; Diving—Aiden Witt (S) 155.50; 100 butterfly—Prestyn Ruijters (J) 56.29; 100 freestyle—Lee (J) 46.89; 500 freestyle—Jonathan Yim (J) 5:10.38; 200 freestyle relay—Shorewood (Colin Bell, Kristian Hagemeier, Aidan McDonald, Sanchez) 1:32.83; 100 backstroke—Anderson (S) 52.29; 100 breaststroke—Nolan Thai (J) 1:04.12; 400 freestyle relay—Jackson (Ruijters, Lee, Thai, Jasper) 3:16.79.
Wesco North
Snohomish 122 Everett 56
Glacier Peak 130 Everett 49
At Everett YMCA
200 medley relay—Glacier Peak (Noah Wynder, Mason Lysaght, Quintin Brown, Oliver DeWaard) 1:51.07; 200 freestyle—Ed Hirschi (G) 1:59.89; 200 individual medley—Wynder (G) 2:12.40; 50 freestyle—Ayden Albertsen (S) 23.91; Diving—Tyler Simmons (E) 308.30; 100 butterfly—Brown (G) 1:04.07; 100 freestyle—Ben Muncy (G) 58.06; 500 freestyle—DeWaard (G) 5:36.38; 200 freestyle relay—Snohomish (Alex Collins, Gage Peterson, Keanu Moghrabi, Albertsen) 1:39.32; 100 backstroke— Wynder (G) 58.65; 100 breaststroke—Collins (S) 1:12.39; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Wynder, DeWaard, Ilia Konev, Hirschi) 3:43.20.
Cascade 102, Archbishop Murphy 65
At West Coast Aquatic
200 medley relay—Cascade (Jiang Yang, Nick Hatfield, Lucas Henderson, Kingston Clarke) 2:02.03; 200 freestyle—Grant Jensen (A) 2:13.86; 200 individual medley—Yang (C) 2:22.56; 50 freestyle—Quinn Sievers (A) 24:59; Diving—John Peterson (C) 122.10; 100 butterfly—Henderson (C) 1:07.19; 100 freestyle—Clarke (C) 1:00.13; 500 freestyle—Hatfield (C) 7:01.99; 200 freestyle relay—Archbishop Murphy (Jensen, Parker Burgess, Mikey Tyndall, Sievers) 1:46.13; 100 backstroke—Yang (C) 1:07.12; 100 breaststroke—Hatfield (C) 1:16.16; 400 freestyle relay—Archbishop Murphy (Jensen, David Pehanich, Sievers, Liam White) 4:38.22.
Stanwood, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck, scores not reported
Wesco South
Shorecrest 120, Kamiak 66
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Shorecrest (Chase Arnold, Deming Gates, Dane Bendiksen, Cole Bleeker) 1:40.51; 200 freestyle—Bendiksen (S) 1:52.49; 200 individual medley—Gates (S) 2:05.06; 50 freestyle—Jack Fast (K) 22.81; Diving—Luke Farmer (K) 174.60; 100 butterfly—Bendiksen (S) 54.19; 100 freestyle—Lucas Chai (K) 49.36; 500 freestyle—Beck Zriny (S) 5:34.91; 200 freestyle relay—Kamiak (Dario Baez, J. Fast, Ryhs Fast, Chai) 1:30.65; 100 backstroke—Arnold (S) 56.89; 100 breaststroke—Gates (S) 1:00.55; 400 freestyle relay—Shorecrest (Bendiksen, Arnold, Ian Ha, Gates) 3:26.09.
Mariner vs. Lynnwood, score not reported