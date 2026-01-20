Lake Stevens boys swim dominates three-team meet

Prep roundup for Tuesday, Jan. 20:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

BOYS SWIMMING

Wesco North

Lake Stevens 153, Marysville Pilchuck 26

Lake Stevens 136, Marysville Getchell 49

At Lake Stevens H.S.

200 medley relay—Lake Stevens (Sebastian Erickson, Sam Lamb, Vishu Vinesh, Derek Oden) 1:40.98; 200 freestyle—Logan Bates (L) 2:04.37; 200 individual medley—Jacob Christy (MG) 2:05.88; 50 freestyle—Lamb (L) 22.38; Diving—Luke Valdes (L) 174.30; 100 butterfly—Vinesh (L) 57.80; 100 freestyle—Christy (MG) 51.82; 500 freestyle—Oden (L) 5:13.95; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Reid Werner, Lamb, Benjamin Cha, Gab Conrad) 1:38.16; 100 backstroke—Erickson (L) 56.24; 100 breaststroke—Werner (L) 1:06.39; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Tyler Bates, Oden, Erickson, Vinesh) 3:34.33.

Stanwood 112, Everett 53

At Stanwood H.S.

200 medley relay—Stanwood (Ben Clark, Gavin Plano, Lennon Bain, Ole Lervick) 1:50.01; 200 freestyle—Plano (S) 1:56.72; 200 individual medley—Andre Nwapa (E) 2:09.76; 50 freestyle—Isaiah Fox (S) 26.47; 100 butterfly—Nwapa (E) 57.66; 100 freestyle—Fox (S) 1:00.95; 500 freestyle—Lervick (S) 5:36.70; 200 freestyle relay—Everett (Lucian Largent, Dillon Adams, Charlie Henggeler, Nwapa) 1:47.24; 100 backstroke—Clark (S) 1:00.30; 100 breaststroke—Henggeler (E) 1:16.15; 400 freestyle relay—Stanwood (Clark, Bain, Trent Holmes, Plano) 3:53.75.

Wesco South

Cascade 89, Lynnwood 88

At Everett YMCA

200 medley relay—Cascade (Jiang Yang, Nick Hatfield, Lucas Henderson, Gideon Smith) 1:56.31; 200 freestyle—Henderson (C) 2:17.21; 200 individual medley—Evan Calkins (L) 2:10.82; 50 freestyle—Smith (C) 25.38; Diving—John Peterson (C) 112.32; 100 butterfly—Ryan Tang (L) 1:01.40; 100 freestyle—Hatfield (C) 57.85; 500 freestyle—Henderson (C) 6:07.27; 200 freestyle relay—Cascade (Hatfield, Smith, Yang, Henderson) 1:48.02; 100 backstroke—Tang (L), 1:01.07; 100 breaststroke—E. Calkins (L) 1:12.36; 400 freestyle relay—Lynnwood (Tang, Dominic Tran, Adam Calkins, E. Calkins) 3:49.57.

Shorewood at Meadowdale, score not reported

GIRLS FLAG FOOTBALL

Non-league

Everett 35, Ferndale 14

Squalicum 21, Everett 0

Cascade 42, Ferndale 22

Squalicum 21, Cascade 14