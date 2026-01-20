Mariner and Jackson boys each notch five pins
Published 10:44 pm Tuesday, January 20, 2026
Prep wrestling roundup for Tuesday, Jan. 20:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS WRESTLING
Wesco 4A
Mariner 48, Jackson 30
At Mariner H.S.
106—Zach Winterroth (M) dec. Caden Nakajima 11-4; 113—Isaac Apodaca (M) won by forfeit; 120—Jacob Truong (M) won by forfeit; 126—Dawnte Greene (M) pinned Talon Pyle; 132—Alejandro Parra (M) pinned Ronin Johnson; 138—Chase Scheuerman (M) dec. Wyatt Larson 14-8; 144—Ryan Lee (J) pinned Pavlo Shyliuk; 150—Isaiah Van Diest (J) pinned Jaxon Higginbotham; 157—Connor Carrillo (J) pinned Daniel Lloyd; 165—Tony Guizar Jr (J) pinned Oscar Valenzuela-Mendez; 175—Tymofii Holoviatynskyi (M) pinned Carson Gilbert; 190—Michael Reihing (J) pinned Shawn Anker; 215—Ken David Larsen (M) pinned Caspian Smith; 285—Daniel Galeana (M) pinned Connor Woods.
Kamiak 55, Cascade 23
At Cascade H.S.
106—Raman Saeed (C) pinned Monte Besson 1:06; 113—Andrew Do (K) tech. fall Preston Chao 19-4; 120—Topher Nelson (K) won by forfeit; 126—Micah Arceo (K) tech. fall Matthew Osbjornsen 21-5; 132—Ridha Alnaiema (K) pinned Kaidin Thomas 1:23; 138—Nicky Huff (K) won by forfeit; 144—Jamie Le (C) tech. fall Adrian Caldwell 20-3; 150—Verick Runolfson (C) pinned Nicholas Nunez 3:19; 157—Max DeBolt (K) pinned Nour Qandeel 0:27; 165—Ian Park (K) pinned Matthew Barclay 3:41; 175—Jaiden Yoon (K) pinned Eli Higginson 2:52; 190—Ethan Nguyen (K) won by sudden victory (SV 10-3); 215—Fedhl Al-Mosawi (C) pinned Nathan Adams 1:49; 285—Ethan Pablo (K) pinned Jamario Wright 3:50.
— — — — — —
Arlington at Glacier Peak, score not reported
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 44, Meadowdale 12
At Meadowdale H.S.
106—Gabe Shore (E) dec. Brenden Kim 13-7; 113—Marvin Serrano (E) dec. Thor Amundson 6-2; 120—Liam Hugil (E) dec. Israel Rojas 7-1; 126—Jesus Martinez-Castellanos (M) dec. Dane Hul 8-3; 132—Hazziel Vasquez-Garcia (M) dec. Dane Hul 3-1; 138—Eli Hershey (E) pinned Davis Petteys 0:45; 144—Eli Hershey (E) dec. William Hernandez-Chavez 8-5; 150—Henry Ly (E) dec. Alan Dujardin 7-0; 157—Henry Ly (E) maj. dec. Mason Stenberg 13-1; 165—Max Eldridge (E) pinned Abrahm Sahagun Garcia 2:26; 175—Max Eldridge (E) pinned Breno Oliviera 1:24; 190—Alex Bertelsen (E) maj. dec. Thor Amundson 10-2; 215—Titus Lee (E) dec. Israel Rojas 7-2; 285—Devon Dubon (M) pinned Neo Hul 1:23.
Lynnwood 62, Mountlake Terrace 18
At Lynnwood H.S.
106—Noah Richards (L) won by forfeit; 113—Eduardo Gonzalez (L) won by forfeit; 120—Dylan Por (L) pinned Timothy Schofield; 126—Edward Lim (L) pinned Jayden Jacobsen; 132—Ashton Myers (L) pinned Cooper Towne; 138—Braedyn Clark (L) pinned Drew Seavers; 144—Gabriel Robbins (L) tech. fall Aiden Snook 17-1; 150—Jared Sum (L) pinned Lorenzo Brocato; 157—Landon Stull (L) dec. Nathan Jauregui Torrescano 13-6; 165—Ivan Xu (L) pinned Georgiy Sharabov; 175—Elijah Howell (L) won by forfeit; 190—Owen Boswell (M) pinned Hannibal Bendawi; 215—Logan Armstrong (M) pinned Mohammed Aoune; 285—Ryan Pineda (M) won by forfeit.
Shorecrest 65, Archbishop Murphy 9
At Archbishop Murphy H.S.
106—Double forfeit; 113—Ethan Johnson (S) won by forfeit; 120—Skyler Miller (S) won by forfeit; 126—Gideon Ryder (S) pinned Landen Ferguson; 132—Laith Salem (S) pinned Quintin Eagle; 138—Jayden Gay (S) tech. fall Nicholas Yen 19-3; 144—Tanner Ferguson (A) pinned Neta Navot; 150—Avi Wylen (S) won by forfeit; 157—Abrehaum Adams (S) won by forfeit; 165—Max Culver (S) won by forfeit; 175—Milo Hamilton (S) won by forfeit; 190—Cameron Arseneaux (S) won by forfeit; 215—Zavier Mack (A) dec. Carter Lamb 9-4; 285—Juan Sanders (S) pinned August Mack.
Northwest 2B/1B
Concrete at Darrington, score not reported
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS WRESTLING
Wesco
Lake Stevens 58, Everett 15
At Everett H.S.
105—Zale Ganal (L) won by forfeit; 110—Averie Rozeboom (L) won by forfeit; 115—Lexie Borden (L) won by forfeit; 120—Lucy Dalseg (E) dec. Madison Vincent 11-5; 125—Janella Grande (L) pinned Abigail Chambers; 130—Jocelyn Heist (L) won by forfeit; 135—Tatum West (L) won by forfeit; 140—Iyive Reeves (L) won by forfeit; 145—Kylee Wicklund (L) pinned Elsbeth DiMartino; 155—Jillian Hradec (L) maj. dec. Caitriona Wieber 14-4; 170—Afebia Aemere (L) pinned Alice Buchanan; 190—Vida Cienega (E) won by forfeit; 235—Mia Cienega (E) won by forfeit.
Everett 36, Marysville Pilchuck 24
At Everett H.S.
100—Double forfeit; 105—Double forfeit; 110—Kaidynce Olsen (M) won by forfeit; 115—Jennifer Reyes Gomez (M) won by forfeit; 120—Olivia De Leon (M) won by forfeit; 125—Abigail Chambers (E) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Alexia Ruiz (M) won by forfeit; 140—Double forfeit; 145—Elsbeth DiMartino (E) pinned Kaylee Carsten 0:26; 155—Caitriona Wieber (E) won by forfeit; 170—Hailey Woebke (E) pinned Mya Balderas Bebout 1:33; 190—Vida Cienega (E) won by forfeit; 235—Mia Cienega (E) pinned Cheylah Moses 1:43.
Everett 40, Marysville Getchell 18
At Everett H.S.
100—Double forfeit; 105—Ayla Short (M) won by forfeit; 110—Genesis Corro (M) won by forfeit; 115—Yajaira Mendez Lopez (M) won by forfeit; 120—Lucy Dalseg (E) pinned Annika Norberg 1:34; 125—Abigail Chambers (E) maj. dec. Abigial Dubeau Hespe 14-6; 130—Double forfeit; 135—Double forfeit; 140—Double forfeit; 145—Elsbeth DiMartino (E) pinned Natalie Strong 1:12; 150—Double forfeit; 155—Caitriona Wieber (E) won by forfeit; 160—Double forfeit; 170—Alice Buchanan (E) won by forfeit; 175—Double forfeit; 190—Vida Cienega (E) pinned Lanaya Harris 0:41; 215—Double forfeit; 235—Mia Cienega (E) won by forfeit.