Edmonds-Woodway, Mariner girls sweep meets
Published 10:40 pm Wednesday, January 21, 2026
Prep wrestling roundup for Wednesday, Jan. 21:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS WRESTLING
Wesco
Edmonds-Woodway 42, Jackson 30
At Cascade H.S.
100—Ny Ny Pendleton (E) pinned Bella Reyes 1:41; 105—Double forfeit; 110—Brooklyn Curulla (J) pinned Lena Kuebler 0:38; 115—Fatima Salami (J) pinned Samara Lynch 1:06; 120—Yaretzi Garduno (E) won by forfeit; 125—Jennifer Reinoso (E) pinned June Webb 0:38; 130—Liliana Frank (E) won by forfeit; 135—Salsabil Hani Salami (J) pinned Rae Adams 5:12; 140—Mia Cruz (E) pinned Riley Cain 1:28; 145—Emily Ortiz Marquez (J) pinned Caitlyn Gallagher 3:33; 155—Adrianna Kordahi (J) pinned Elletra De Tullio 1:20; 170—Sara Ambachew (E) won by injury default; 190—Morgan Smith (E) pinned Aahana Parthasarathy 1:33; 235—Double forfeit.
Edmonds-Woodway 53, Cascade 18
At Cascade H.S.
100—Ny Ny Pendleton (E) pinned Alyssia Beddall 2:59; 105—Double forfeit; 110—Zainab Jaiteh (C) pinned Lena Kuebler 5:20; 115—Samara Lynch (E) won by forfeit; 120—Yaretzi Garduno (E) pinned Kadijah Jaiteh 5:03; 125—Jennifer Reinoso (E) pinned Delilah Corro 0:30; 130—Rae Adams (E) won by forfeit; 135—Liliana Frank (E) tech. fall Dibora Goitom Negassi 17-1; 140—Harmony Guilfoile (C) pinned Mia Cruz 1:48; 145—Fatimah Bujafar (C) pinned Caitlyn Gallagher 2:47; 155—Sara Ambachew (E) won by forfeit; 170—Elletra De Tullio (E) won by forfeit; 190—Morgan Smith (E) won by forfeit; 235—Double forfeit.
Cascade 36, Meadowdale 30
At Cascade H.S.
100—Alyssia Beddall (C) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Zainab Jaiteh (C) won by forfeit; 115—Double forfeit; 120—Kadijah Jaiteh (C) won by pin; 125—Delilah Corro (C) won by forfeit; 130—Kristine Ly (M) won by forfeit; 135—Sofia Rodriguez Vasquez (M) pinned Dibora Goitom Negassi 0:57; 140—Harmony Guilfoile (C) pinned Rihanna Whitehead 1:15; 145—Fatimah Bujafar (C) won by forfeit; 155—Meg Caywood (M) won by forfeit; 170—Kayden Kollman (M) won by forfeit; 190—Double forfeit; 235—Serah Jawo (M) won by forfeit.
Jackson 42, Meadowdale 30
At Cascade H.S.
100—Bella Reyes (J) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Brooklyn Curulla (J) won by forfeit; 115—Fatima Salami (J) won by forfeit; 120—Double forfeit; 125—June Webb (J) won by forfeit; 130—Kristine Ly (M) pinned Chloe Phillips 5:24; 135—Sofia Rodriguez Vasquez (M) pinned Salsabil Hani Salami 2:36; 140—Rihanna Whitehead (M) pinned Riley Cain 0:25; 145—Emily Ortiz Marquez (J) won by forfeit; 155—Adrianna Kordahi (J) pinned Meg Caywood 1:10; 170—Kayden Kollman (M) pinned Harvinder Kaur 1:04; 190—Aahana Parthasarathy (J) won by forfeit; 235—Serah Jawo (M) won by forfeit.
Mariner 41, Marysville Getchell 24
At Mariner H.S.
100—Bianca Perez (MG) won by forfeit; 105—Belyini Pascasio-Umana (M) pinned Ayla Short 1:53; 110—Genesis Corro (MG) pinned Sparrow Sanchez 0:34; 115—Isabella Alvarez (M) won by forfeit; 120—Annika Norberg (MG) pinned Sehar Sheikh 1:51; 125—Jeohnavi Bandoy (M) pinned Abigial Dubeau Hespe 2:00; 130—Double forfeit; 135—Double forfeit; 140—Double forfeit; 145—Marlene Lopez Trujillo (M) pinned Natalie Strong 0:55; 155—Jannethzy Cortes-Hernandez (M) tech. fall 17-1; 170—Jazmin Rosendo (M) pinned Kaia Sandaker 0:49; 190—Lanaya Harris (MG) pinned Ujin Ugedei 1:15; 235—Airianna Gilbraith (M) won by forfeit.
Mariner 60, Marysville Pilchuck 6
At Mariner H.S.
100—Double forfeit; 105—Julianna Rosado (M) won by forfeit; 110—Belyini Pascasio-Umana (M) pinned Kaidynce Olsen 0:35; 115—Isabella Alvarez (M) pinned Olivia De Leon 0:44; 120—Sehar Sheikh (M) pinned Jennifer Reyes Gomez 0:30; 125—Jeohnavi Bandoy (M) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Alexia Ruiz (MP) won by forfeit; 140—Double forfeit; 145—Marlene Lopez Trujillo (M) pinned Kaylee Carsten 0:34; 155—Jannethzy Cortes-Hernandez (M) won by forfeit; 170—Jazmin Rosendo (M) pinned Mya Balderas Bebout 2:41; 190—Ujin Ugedei (M) won by forfeit; 235—Airianna Gilbraith (M) pinned Cheylah Moses 1:31.
Monroe, Snohomish, Arlington at Glacier Peak, scores not reported
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A North
Everett 44, Stanwood 32
At Everett H.S.
106—Fisher Houk (E) pinned Zakary Lewis 1:22; 113—Jose Esperidion (E) pinned Dalton Osborne 1:40; 120—Cameron Grant (E) won by forfeit; 126—Gavin Smith (E) won by forfeit; 132—Angelo Miyanaga (E) dec. Micah Knowles 13-10; 138—Logan MacEwan (S) tech. fall Casen Castorena 16-1; 144—Soren Andersen (S) pinned Brian Kitto 0:41; 150—Dawson McDaniel (S) won by forfeit; 157—Jesse Prouty (S) won by forfeit; 165—Josh Strago (E) tech. fall Wade Rogers 21-6; 175—Alex Buiukli (E) pinned Sullivan Denby 1:18; 190—Luke Smelser (S) tech. fall Logan Alongi 15-0; 215—Dominic Huber (E) pinned Jacob Hussey 5:52; 285—Memphys Ellis (S) maj. dec. Narinder Chana 12-0.
Snohomish 47, Marysville Getchell 30
At Marysville Getchell H.S.
106—Julius Ruiz (M) maj. dec. Logan Rodriguez 17-3; 113—Allen Canares (M) tech. fall Tanner Herman 20-4; 120—Innozen Alberto (M) tech. fall Declan Moore 17-1; 126—CJ Steinbaugh (S) pinned Roman Ruiz 3:10; 132—Ziston Ganaban-Newman (S) pinned Brock Brower 3:10; 138—James Gamm (S) pinned Eusevio Bernius 0:39; 144—Zachary Donoghue (M) pinned Carson Heberling 0:57; 150—Logan Christy (M) pinned Oskar Van De Plasch 1:19; 157—Bridger Ulrich (S) tech. fall Aidan Partridge 17-1; 165—Levi Rooks (M) maj. dec. Calvin Roberts 20-7; 175—Tate Vale (S) pinned Teygan Thomas 4:29; 190—Luke Sage (S) pinned Connor Conant 0:23; 215—Owen Anderson (S) pinned Ben Jensen 3:25; 285—Odin Schwabenbauer (S) pinned Brady Elwood 1:42.
Marysville Pilchuck 73, Monroe 6
At Monroe H.S.
106—Erwin Castillo (MP) pinned Gavin Hemming 1:37; 113—Eric Aguirre-Sarmiento (MP) tech. fall Trey Mathis 23-8; 120—Michael Carpenter (MO) pinned Cameron Wood 1:45; 126—Garrett Turner (MP) pinned Aiden Shipley 2:12; 132—Brady Holliday (MP) maj. dec. Grant George 13-5; 138—Dylan Turner (MP) won by forfeit; 144—Gunner Janes (MP) pinned Owen Eagan-Heffernan 0:46; 150—Kaleo Anderson (MP) pinned James Miller 0:44; 157—Breyden Childress (MP) won by forfeit; 165—Cole Jones-Longstreet (MP) pinned Caleb Erickson 2:32; 175—Sebastian Eagle (MP) tech. fall Timmy Anterola 19-4 (5:46); 190—Aiden Eagle (MP) tech. fall Nels Ekman 22-7 (5:30); 215—Steven Morales (MP) tech. fall Judah Kobernik 18-2 (2:55); 285—Santiago Jimenez (MP) pinned Talon Rutledge 1:35.