Lake Stevens, Lynnwood, Kamiak win meets
Published 11:12 pm Tuesday, January 27, 2026
Prep boys swimming roundup for Tuesday, Jan. 27:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Lake Stevens 116, Snohomish 69
Lake Stevens 125, Glacier Peak 59
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Lake Stevens (Sebastian Erickson, Sam Lamb, Vishu Vinesh, Derek Oden) 1:40.40; 200 freestyle—Oden (L) 1:54.28; 200 individual medley—Reid Werner (L) 2:10.14; 50 freestyle—Rysen Tuomisto (S) 21.22; Diving—Bryce McLaughlin (G) 161.15; 100 butterfly—Noah Wynder (G) 55.05; 100 freestyle—Tuomisto (S) 48.45; 500 freestyle—Tyler Bates (L) 5:17.70; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Werner, Vinesh, Benjamin Cha, Lamb) 1:32.91; 100 backstroke—Ayden Albertsen (S) 55.34; 100 breaststroke—Werner (L) 1:05.86; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Oden, Cha, Bates, Erickson) 3:33.72.
Non-league
Lynnwood 92, Everett 84
At Everett YMCA
200 medley relay—Lynnwood (Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Adam Calkins) 1:52.18; 200 freestyle—E. Calkins (L) 1:55.47; 200 individual medley—Schnitzius (L) 2:23.50; 50 freestyle—Andre Nwapa (E) 23.13; Diving—Tyler Simmons (E) 250.50; 100 butterfly—Nwapa (E) 54.84; 100 freestyle—E. Calkins (L) 54.48; 500 freestyle—Schnitzius (L) 5:50.10; 200 freestyle relay—Everett (Max Rathbun, Dillon Adams, Charlie Henggeler, Nwapa) 1:47.19; 100 backstroke—Tang (L) 59.90; 100 breaststroke—Preston Ellis (L) 1:17.03; 400 freestyle relay—Lynnwood (Tang, Schnitzius, E. Calkins, A. Calkins) 3:48.62.
Kamiak 100, Stanwood 79
At Kamiak H.S
200 medley relay—Kamiak (Kaiden Nguyen, Minh Nguyen, Ryan Jackson, Lucas Chai) 1:41.19; 200 freestyle—Ole Lervick (S) 2:01.57; 200 individual medley—Ben Clark (S) 2:12.72; 50 freestyle—Curtis Cheng (K) 25.66; Diving—James Richter (K) 157.35; 100 butterfly—Gavin Plano (S) 57.19; 100 freestyle—Oliver Rines (K) 1:00.82; 500 freestyle—Lervick (S) 5:38.34; 200 freestyle relay—Kamiak (Andrew Ge, Bruce Cheng, Conor Hickey, Uriel Risdon) 1:50.71; 100 backstroke—Clark (S) 1:01.42; 100 breaststroke—Nguyen (K) 1:00.67; 400 freestyle relay—Stanwood (Clark, Lennon Bain, Lervick, Plano) 3:43.15.
Wesco South
Shorecrest vs. Mountlake Terrace, score not reported