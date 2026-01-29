Shorewood boys wrestling posts eight pins
Published 11:20 pm Thursday, January 29, 2026
Prep roundup for Thursday, Jan. 29:
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A South
Shorewood 60, Lynnwood 24
At Shorewood H.S.
106—Derek Norton (S) pinned Noah Richards 0:48; 113—Emiliano Olivera-Matias (S) won by forfeit; 120—Easten Edens (S) pinned Dylan Por 5:31; 126—Yaphet Habtom (S) pinned Edward Lim 2:36; 132—Ashton Myers (L) pinned Matbeal Dinka 2:44; 138—Braedyn Clark (L) pinned Eoin Ritter 1:11; 144—Gabriel Robbins (L) pinned Ezequiel Pernia 1:23; 150—Elijah Jepsen (S) pinned Jared Sum 2:39; 157—Maximus Uckun (S) pinned Landon Stull 4:57; 165—Hezekiah Graham (S) pinned Ivan Xu 1:48; 175—Elijah Howell (L) pinned Finn Grote 3:06; 190—Lukas Probizanski (S) pinned Caleb Gately 1:10; 215—Baboucarr Cham (S) pinned Mohammed Aoune 5:23; 285—Noah Eaglehead (S) won by forfeit.
Wesco 3A/2A North
Monroe 40, Everett 32
At Monroe H.S.
106—Fisher Houk (E) pinned Gavin Hemming 4:35; 113—Michael Carpenter (M) won by forfeit; 120—Aiden Shipley (M) pinned Gavin Smith 4:47; 132—Casen Castorena (E) pinned Grant George 1:38; 138—Tallon Maricle-Dunn (E) won by forfeit; 144—James Miller (M) won by forfeit; 150—Isaac Bustamante Minshull (M) won by forfeit; 157—Aiden Levins (M) won by forfeit; 165—Caleb Erickson (M) pinned Josh Strago 2:00; 175—Alex Buiukli (E) tech. fall Timmy Anterola 20-3; 190—Nels Ekman (M) maj. dec. Logan Alongi 13-1; 215—Dominic Huber (E) dec. Judah Kobernik 10-3; 285—Narinder Chana (E) pinned Andrew Tjaarda 1:00.
Wesco 4A
Glacier Peak 57, Kamiak 22
Lake Stevens at Arlington, score not reported
GIRLS WRESTLING
Wesco
Lynnwood, Mountlake Terrace at Shorewood, scores not reported
BOYS SWIMMING
Wesco South
Jackson 97, Kamiak 88
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Jackson (Syunta Lee, Nolan Thai, Vincent Phillips, Prestyn Ruijters) 1:40.09; 200 freestyle—Wes Jasper (J) 1:54.76; 200 individual medley—Jonathan Yim (J) 2:07.40; 50 freestyle—Lucas Chai (K) 22.59; Diving—Luke Farmer (K) 181.30; 100 butterfly—Kaiden Nguyen (K) 54.53; 100 freestyle—Lee (J) 46.10; 500 freestyle—Yim (J) 5:19.73; 200 freestyle relay—Kamiak (Nguyen, Ryan Jackson, Chai, Jack Fast) 1:31.58; 100 backstroke—Lee (J) 50.85; 100 breaststroke—Minh Nguyen (K) 1:02.25; 400 freestyle relay—Jackson (Jasper, Ruijters, Thai, Lee) 3:24.61.
Shorecrest 97, Shorewood 89
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Shorecrest (Dane Bendiksen, Deming Gates, Max Hildebrandt, Cole Bleeker) 1:38.61; 200 freestyle—Zander Muilenburg (SC) 1:47.18; 200 individual medley—Gates (SC) 1:54.56; 50 freestyle—Sebastian Sanchez (SW) 22.69; Diving—Aiden Witt (SW) 149.80; 100 butterfly—Bendiksen (SC) 53.83; 100 freestyle—Colin Bell (SW) 49.18; 500 freestyle—Muilenburg (SC) 4:55.21; 200 freestyle relay—Shorewood (Samuel Doll, Bell, Aidan MacDonald, Sanchez) 1:30.83; 100 backstroke—Bendiksen (SC) 51.87; 100 breaststroke—Gates (SC) 59.89; 400 freestyle relay—Shorecrest (Ian Ha, Bendiksen, Gates, Muilenburg) 3:15.55.
Mountlake Terrace 97, Meadowdale 67
Wesco North
Cascade, Everett vs. Mariner, scores not reported
Archbishop Murphy, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck, scores not reported