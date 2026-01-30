Monroe flag football punches ticket to state

Monroe’s Vivian Knuckey runs the ball during the game against Ferndale on Wednesday, Jan. 7, 2026 in Everett, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Prep roundup for Friday and Saturday (Jan. 30-31):

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

FLAG FOOTBALL

3A District 1 Tournament

OAK HARBOR — Monroe, the No. 2 seed in the tournament, knocked off No. 1 Oak Harbor on Friday to earn a spot in the first-ever WIAA state tournament. The Bearcats, seeded 11th, will face No. 6 Liberty in a loser-out game Feb. 7 at Eastside Catholic H.S.

Everett narrowly missed a berth, falling 23-22 to Oak Harbor on Saturday.

At Oak Harbor H.S.

No. 2 Monroe 37, No. 3 Everett 28 (first round)

No. 2 Monroe vs. No. 1 Oak Harbor (championship game)

No 3. Everett 51, No. 4 Ferndale 7 (loser out)

No. 1 Oak Harbor 23, No. 3 Everett 22 (winner to state, loser out)

BOYS SWIMMING

SATURDAY

Edmonds School District Championships

200 medley relay—Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Conner Smith) 1:43.99. 200 freestyle—Bruce Wolfe (Mountlake Terrace) 1:50.41. 200 individual medley—Evan Calkins (Lynnwood) 2:02.98. 50 freestyle—Ryan Tang (L) 23.31. 100 butterfly—E. Calkins (L) 54.31. 100 freestyle—Smith (E) 51.75. 500 freestyle—Wolfe (MT) 5:06.44. 200 freestyle relay—Edmonds-Woodway (Norenberg, Marcel Rickman, Kanai Zablan, Smith) 1:37.46. 100 breaststroke—Norenberg (E) 1:05.47. 400 freestyle relay—Lynnwood (Caleb Schnitzius, Adam Calkins, Ryan Tang, E. Calkins) 3:31.05.