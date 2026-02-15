Shorecrest, Lake Stevens win districts
Published 11:16 am Sunday, February 15, 2026
Prep boys swimming roundup for Saturday, Feb. 14:
3A District 1 Championships
1. Shorecrest 447, 2. Shorewood 423, 3. Snohomish 248.50, 4. Stanwood 154, 5. Marysville Getchell 151, 6. Edmonds-Woodway 146, 8. Lynnwood 141, 9. Mountlake Terrace 104, 10. Everett 100, 11. Monroe 85, 14. Meadowdale 27
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Shorecrest (Dane Bendiksen, Deming Gates, Edison Phillips, Ian Ha) 1:38.07; 200 freestyle—Zander Muilenburg (Shorecrest) 1:45.56; 200 individual medley—Frederick Anderson (Shorewood) 1:54.69; 50 freestyle—Rysen Tuomisto (Snohomish) 20.78; Diving—Tyler Simmons (Everett) 514.20; 100 butterfly—Anderson (Shorewood) 51.59; 100 freestyle—Tuomisto (Snohomish) 45.99; 500 freestyle—Muilenburg (Shorecrest) 4:49.10; 200 freestyle relay—Shorewood (Sebastian Sanchez, Aidan MacDonald, Colin Bell, Frederick Anderson) 1:28.14; 100 backstroke—Bendiksen (Shorecrest) 51:52; 100 breaststroke—Gates (Shorecrest) 59.14; 400 freestyle relay—Shorecrest (Ha, Phillips, Gates, Muilenburg) 3:15.18.
4A District 1 Championships
1. Lake Stevens 491, 2. Jackson 486, 3. Kamiak 452, 4. Glacier Peak 287, 5. Cascade 131, 6. Mariner 89
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Jackson (Syunta Lee, Nolan Thai, Vincent Phillips, Prestyn Ruijters) 1:37.05; 200 freestyle—Wes Jasper (J) 1:45.05; 200 individual medley—Lee (J) 1:46.96; 50 freestyle—Sam Lamb (L) 21.46; Diving—Luke Farmer (K) 323.55; 100 butterfly—Noah Wynder (G) 51.98; 100 freestyle—Lamb (L) 47.22; 500 freestyle—Lee (J) 4:25.88; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Derek Oden, Sebastian Erickson, Benjamin Cha, Lamb) 1:27.15; 100 backstroke—Jasper (J) 52.65; 100 breaststroke—Minh Nguyen (K) 59.21; 400 freestyle relay—Jackson (Ruijters, Jasper, Thai, Lee) 3:14.77.